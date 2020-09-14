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14 сентября 2020, 17:08 4

Микитася оставили под арестом с залогом 100 млн грн

14 сентября 2020, 17:08 4
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Мера пресечения продлена до 3 октября
Мера пресечения продлена до 3 октября
Фото: Facebook
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего народного депутата и экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на определение следственного судьи от 03 сентября 2020 года, которым подозреваемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 03 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам судебного разбирательства, суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе постановление следователя судьи от 03 сентября 2020 года.

Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

суд Укрбуд арест тюрьма СИЗО
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