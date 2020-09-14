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14 сентября 2020, 11:54 5

Стало известно, когда Рада рассмотрит госбюджет на 2021 год

14 сентября 2020, 11:54 5
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Верховная Рада Украины рассмотрит государственный бюджет на следующий год уже на этой неделе. Рассмотрение состоится в пятницу, 18 сентября.

Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительной рады парламента, передает Regionews.

"На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду Украины до 15 сентября должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет направлен в Верховную Раду вовремя", - сообщил Разумков.

Спикер ВР попросил профильный комитет рассмотреть документ, как только он поступит, чтобы в пятницу парламентарии смогли его рассмотреть в сессионном зале.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

парламент бюджет голосование нардепы Кабмин
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