На Київщині почала діяти заборона на проведення концертів, дискотек та бенкетів

З кожним днем в області зростає кількість нових випадків інфікування коронавірусом

З кожним днем в області зростає кількість нових випадків інфікування коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Київською обласною комісією ТЕБ та НС було прийтято рішення на період карантину заборонити проведення концертів, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

На території Київської області на період карантину заборонено проведення концертів, крім тих, які проводяться закладами культури у власних приміщеннях та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обласною комісією заборонено проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування при організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Нагадаємо, що за 10 вересня в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 3144 осіб, при цьому померло 53 людини.