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28 серпня 2020, 10:35 3

Кабмін просить Раду передбачити допомогу безробітнім не лише на період коронавірусного карантину

28 серпня 2020, 10:35 3
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Раніше Шмигаль анонсував, що КМУ планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю
Раніше Шмигаль анонсував, що КМУ планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю
КМУ
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Кабінет міністрів пропонує парламенту розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів. У парламенті зареєстровано відповідний законопроєкт №3010а.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Цей документ пропонує внести зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення" та передбачити надання допомоги по частковому безробіттю не лише у період карантину через коронавірус, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Закон надає право Кабміну визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що КМУ планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю. Зазначалося, що допомогу надаватимуть безробітним на період карантинів через інші хвороби, а не тільки через COVID-19.

Кабмін карантин допомога безробіття уряд
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