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02 вересня 2020, 10:56 7

Мер Миколаєва назвав ймовірних конкурентів на місцевих виборах

02 вересня 2020, 10:56 7
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Він вважає, що не отримає повну перемогу в першому турі
Він вважає, що не отримає повну перемогу в першому турі
Фото: Facebook
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Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що бачить своїм ймовірним конкурентом у другому турі місцевих виборів представника від партії ОПЗЖ.

Про це він заявив у Facebook, передає RegioNews.

За словами мера міста, його опонентів може побачити кожен, "подивившись борди, розвішані по місту”.

Зокрема, Сенкевич назвав Артема Іллюка і Владислава Чайку в якості основних його опонентів у виборах на пост мера.

Він також висловив думку, що не зможе перемогти у першому турі виборів, і буде другий тур голосування.

Я можу опинитися в другому турі з кандидатом від партії "Слуга народу” або "Опозиційна платформа - За життя”. Ми бачимо, що Миколаїв здавна "біло-блакитний”. Я розумію, що, швидше за все, це буде кандидат від "ОПЗЖ”. Хто це буде - Владислав Чайка або Артем Іллюк - подивимося”, - заявив Сенкевич.

Нагадаємо, 26 серпня у Миколаївській міськраді пройшли обшуки.

Слуга народа ОПЗЖ Миколаїв Олександр Сєнкевич Місцеві вибори
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