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09 вересня 2020, 11:44 4

Комітет Ради з нацбезпеки скасував засідання щодо загострення на Донбасі: у чому причина

09 вересня 2020, 11:44 4
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Це сталося через коронавірус
Це сталося через коронавірус
Фото з відкритих джерел
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У середу, 9 вересня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мав розглянути загострення ситуації на Донбасі, однак засідання перенесли через коронавірус.

Про це повідомив в коментарі "РБК-Україна" член комітету Федер Веніславський, передає RegioNews.

За його даними, коронавірус виявлено в одного зі співробітників апарату. Комітет не може проводити засідання в режимі онлайн, тому що на них озвучується інформація з грифом "секретно".

Сьогодні депутати повинні були обговорювати ситуацію на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони.

Крім того, на сайті Верховної Ради вказано, що засідання комітету з питань національної безпеки, проведення яких заплановано на 9 вересня та 11 вересня, скасовані у зв’язку з введенням режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що ТКГ погодила нові ділянки для розмінування та розведення сил на Донбасі.

коронавірус карантин Верховна Рада парламент
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