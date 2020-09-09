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09 сентября 2020, 11:44 2

Комитет Рады по нацбезопасности отменил заседание относительно обострения на Донбассе: в чем причина

09 сентября 2020, 11:44 2
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Это произошло из-за коронавируса
Это произошло из-за коронавируса
Фото из открытых источников
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В среду, 9 сентября, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был рассмотреть обострения ситуации на Донбассе, однако заседание перенесли из-за коронавируса.

Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" член комитета Федер Вениславский, передает RegioNews.

По его данным, коронавирус обнаружен у одного из сотрудников аппарата. Комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом "секретно".

Сегодня депутаты должны были обсуждать ситуацию на Донбассе. В частности, нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего. Также на заседании планировали заслушать министра обороны.

Кроме того, сайте Верховной Рады указано, что заседание комитета по вопросам национальной безопасности, проведение которого запланировано на 9 сентября и 11 сентября, отменены в связи с введением режима самоизоляции.

Напомним, что ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения сил на Донбассе.

коронавирус карантин Верховная Рада парламент
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