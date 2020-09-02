Нацрада нагадала ЗМІ порядок оприлюднення розцінок на передвиборчу агітацію

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня

Рixabay

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ліцензіатам, які мають намір розміщувати передвиборчу агітацію, про обов’язок оприлюднити розцінки вартості ефірного часу до 8 вересня включно.

Про це йдеться у відповідній заяві регулятора, інформує RegioNews.

"Згідно з частиною 3 статті 54 Виборчого кодексу України, розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборчої агітації коштом виборчих фондів встановлюються відповідним засобам масової інформації не пізніше, як у перший день виборчого процесу відповідних виборів. При цьому ЗМІ можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи одиниці ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі", — зазначається у повідомленні на сайті Нацради.

Наголошується, що розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборчої агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату, партії (організації партії) – суб’єкту виборчого процесу.

Відповідно до частини 1 статті 55 Виборчого кодексу України, телерадіоорганізації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборчої агітації, зобов’язані не пізніше, як на третій день після початку виборчого процесу відповідних виборів, опублікувати в друкованих ЗМІ розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"; регіональні та місцеві телерадіоорганізації – у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

У разі неопублікування розцінок вартості ефірного часу в зазначені строки розміщення агітаційних матеріалів в ефірі відповідної телерадіоорганізації забороняється, застерегли у Нацраді.

Раніше стало відомо, що школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори.