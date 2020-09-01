На Луганщині СБУ виявила схрон з гранатометами та снарядами

Оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків

Оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків

Фото: з відкритих джерел

У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон з великою кількістю військових засобів ураження. Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Вилучені засоби ураження передано групі розмінування для знищення.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у місті Люботин Харківської області, в одному із гаражів правоохоронці виявили нелегальний склад боєприпасів.