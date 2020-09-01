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01 вересня 2020, 15:42 7

На Луганщині СБУ виявила схрон з гранатометами та снарядами

01 вересня 2020, 15:42 7
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Оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків
Оперативники перевіряють інформацію про причетність бойовиків
Фото: з відкритих джерел
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У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон з великою кількістю військових засобів ураження. Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Вилучені засоби ураження передано групі розмінування для знищення.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у місті Люботин Харківської області, в одному із гаражів правоохоронці виявили нелегальний склад боєприпасів.

СБУ бойовики Луганська область Боєприпаси
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