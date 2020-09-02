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02 вересня 2020, 09:11 2

Ще п'ятьох суддів ОАСК відмовилися відстороняти від посади - ВРП

02 вересня 2020, 09:11 2
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Клопотання деяких з них повернули навіть без розгляду
Клопотання деяких з них повернули навіть без розгляду
Фото: з відкритих джерел
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Вища рада правосуддя відмовився відсторонити п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Як передає RegioNews, про повідомляє пресслужба ВРП.

Так, мова йде про суддів Володимира Келеберду, Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

Клопотання генпрокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Келеберди, Погрібніченка і Огурцова від правосуддя ВРП було повернуто без розгляду через порушення порядку повідомлення про підозру.

У відношенні суддів Аблова і Качура, ВРП прийшов до висновку, що "докази в підтвердження вчинення суддями інкримінованих злочинів були отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих в ході розслідування іншої кримінальної справи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вища Рада правосуддя не відсторонила від посади голову ОАСК Вовка.

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