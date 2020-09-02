Еще пятерых судей ОАСК отказались отстранять от должности - ВСП
Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).
Как передает RegioNews, об сообщает пресс-служба ВСП.
Так, речь идет о судьях Владимире Келеберде, Евгении Аблове, Игоре Качуре, Алексее Огурцове и Игоре Погрибниченко.
Ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей ОАСК Келеберды, Погрибниченко и Огурцова от правосудия ВСП вернул без рассмотрения из-за нарушения порядка уведомления их о подозрении.
В отношении судей Аблова и Качура, ВСП пришел к выводу, что "доказательства в подтверждение совершения судьями инкриминируемых преступлений были получены способом, не соответствующим требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следователей (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства".
Напомним, ранее сообщалось, что Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка.