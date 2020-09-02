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02 сентября 2020, 09:11 2

Еще пятерых судей ОАСК отказались отстранять от должности - ВСП

02 сентября 2020, 09:11 2
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Ходатайства по некоторым из них вернули даже без рассмотрения
Ходатайства по некоторым из них вернули даже без рассмотрения
Фото: из открытых источников
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Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК). 

Как передает RegioNews, об сообщает пресс-служба ВСП.

Так, речь идет о судьях Владимире Келеберде, Евгении Аблове, Игоре Качуре, Алексее Огурцове и Игоре Погрибниченко.

Ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей ОАСК Келеберды, Погрибниченко и Огурцова от правосудия ВСП вернул без рассмотрения из-за нарушения порядка уведомления их о подозрении.

В отношении судей Аблова и Качура, ВСП пришел к выводу, что "доказательства в подтверждение совершения судьями инкриминируемых преступлений были получены способом, не соответствующим требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следователей (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства".

Напомним, ранее сообщалось, что Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка.

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