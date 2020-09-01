Держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть - Шмигаль

Кошти з бюджету були виділені, заявляє прем'єр

Кошти з бюджету були виділені, заявляє прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у випадку, якщо батьки учнів в українських школах не зможуть закупити засоби індивідуального захисту, то вони можуть вимагати це зробити від держави.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

Інформація про те, що держава не виділила кошти на закупівлю засобів захисту школярам - неправдива, оскільки кошти були виділені, про це раніше говорив міністр. Наші спеціальні комісії два тижні поспіль виїжджали на місця у школах і моніторили там ситуацію", - повідомив Шмигаль.

За його словами, батьківські комітети, у разі необхідності, повинні повідомити про свою неспроможність зібрати кошти на маски і антисептики керівництву школи.

Нагадаємо, Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл та дитячих садків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.