У Черкасах міська рада відсудила базу відпочинку біля Кременчуцького водосховища

Прокурор довів відсутність у обслуговуючого кооперативу права власності на майно

Прокурор довів відсутність у обслуговуючого кооперативу права власності на майно

Рixabay

Майновий комплекс “Бази відпочинку вчителів” на березі Кременчуцького водосховища, щодо якого судився обслуговуючий кооператив, залишився у комунальній власності - Черкаської міської ради.

Про це поінформували у пресслужбі прокуратури Черкаської області, передає RegioNews з посиланням на УНН.

"За принципової позиції прокуратури Черкаської області господарським судом відмовлено у задоволенні позову обслуговуючого кооперативу "Дніпро-2003” до Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради щодо скасування запису про державну реєстрацію права власності Черкаської міської ради на цілісний майновий комплекс "База відпочинку вчителів”, що складається із понад 50 будинків для відпочинку та 16 підсобних приміщень", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, під час розгляду справи прокурором доведено відсутність у обслуговуючого кооперативу права власності на вказане майно та достатність правових підстав для реєстрації відповідного права за Черкаською міською радою.

Прокурор наполягав на відмові у задоволенні позову, оскільки база відпочинку є важливим об’єктом соціальної інфраструктури комунальної власності, розташованим на землях рекреаційного призначення.

Зокрема, Черкаською міською радою затверджено міську програму "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021”, якою передбачено забезпечення функціонування та організація роботи бази для відпочинку вчителів та організації дозвілля дітей. З цією метою тільки у поточному році заплановано виділення з міського бюджету майже 400 тис. грн на ремонт будинків для відпочинку.

Правову позицію прокуратури суд підтримав.

Нагадаємо, минулого тижня на Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки.