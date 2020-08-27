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27 серпня 2020, 12:34 7

Кандидати на місцевих виборах не повинні подавати декларації - НАЗК

27 серпня 2020, 12:34 7
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Однак, особа має подати декларацію "кандидата на посаду” за минулий рік
Однак, особа має подати декларацію "кандидата на посаду” за минулий рік
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) роз’яснило, чи мають кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, а також особи, які балотуються на посади сільських, селищних, міських голів та обрані на ці посади, подавати декларації.

Про це повідомляє Regionews із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Кандидати, які балотуються в депутати місцевих рад і ВР АР Крим та на посади голів місцевих органів влади не повинні подавати декларації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особа має подати декларацію "кандидата на посаду” за минулий рік, якщо:

  • вона обрана депутатом ВР АР Крим або місцевої ради. Декларація має бути подана протягом 15 календарних днів із дня відкриття першої сесії ради;
  • вона обрана сільським, селищним або міським головою. Декларацію необхідно подати протягом 15 календарних днів після складення присяги на пленарному засіданні відповідної ради, на якому територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо обрання та реєстрації особи.

Додається, що якщо особа вже подавала декларацію за минулий рік, то подавати декларацію повторно не потрібно.

Раніше повідомлялось, що політична партія "Слуга народу" знову перенесла дату свого з'їзду, який тепер повинен відбутися в понеділок, 31 серпня.

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