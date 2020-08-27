Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации - НАПК

Однако, человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год

Однако, человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разъяснило, имеют ли кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов, а также лица, которые баллотируются на должности сельских, поселковых, городских голов и избранные на эти должности, подавать декларации.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу НАПК.

Кандидаты, которые баллотируются в депутаты местных советов и ВР АР Крым и на должности глав местных органов власти не должны подавать декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год, если:

он избран депутатом ВР АР Крым или местного совета. Декларация должна быть подана в течение 15 календарных дней со дня открытия первой сессии совета;

он избран сельским, поселковым или городским главой. Декларацию необходимо подать в течение 15 календарных дней после принятия присяги на пленарном заседании соответствующего совета, на котором территориальной избирательной комиссией объявляется решение об избрании и регистрации лица.

Добавляется, что если кандидат уже подавал декларацию за прошлый год, то подавать декларацию повторно не нужно.

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