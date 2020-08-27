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27 августа 2020, 12:34 7

Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации - НАПК

27 августа 2020, 12:34 7
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Однако, человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год
Однако, человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разъяснило, имеют ли кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов, а также лица, которые баллотируются на должности сельских, поселковых, городских голов и избранные на эти должности, подавать декларации.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу НАПК.

Кандидаты, которые баллотируются в депутаты местных советов и ВР АР Крым и на должности глав местных органов власти не должны подавать декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек должен подать декларацию "кандидата на должность” за прошлый год, если:

  • он избран депутатом ВР АР Крым или местного совета. Декларация должна быть подана в течение 15 календарных дней со дня открытия первой сессии совета;
  • он избран сельским, поселковым или городским главой. Декларацию необходимо подать в течение 15 календарных дней после принятия присяги на пленарном заседании соответствующего совета, на котором территориальной избирательной комиссией объявляется решение об избрании и регистрации лица.

Добавляется, что если кандидат уже подавал декларацию за прошлый год, то подавать декларацию повторно не нужно.

Ранее сообщалось, что политическая партия "Слуга народа" снова перенесла дату своего съезда, который теперь должен состояться в понедельник, 31 августа.

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