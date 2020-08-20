Стало відомо, чому Кабмін змінив тимчасового очільника ДМСУ

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У Мінфіні вважають, що останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень відомства
У Мінфіні вважають, що останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень відомства
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Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що зміна т.в.о голови Державної митної служби була вимушеною через зволікання реформування відомства і виконання доручень Мінфіну.

Про це він розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

Він наголосив, що виконанням планових показників наповнення бюджету було замало і потрібні були зрушення, які не були втілені.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень Міністерства фінансів щодо подальшого втілення плану дій із реформування митниці. У нинішній складний період це неприпустимо", – зазначив глава Мінфіну.

Він додав, що зокрема і затягувалось питання підготовки й переходу Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи, що є ключовим напрямом реформи до кінця цього року.

"Крім того, ми дедалі частіше чули від бізнесу про відсутність будь-якої реакції з боку Держмитслужби на ті проблеми, з якими бізнес щодня стикається на митниці. Саме тому було ухвалено рішення здійснити кадрову ротацію", – пояснив міністр.

Нагадаємо, 19 серпня Кабмін звільнив голову Державної митної служби України.

митниця кадри Мінфин Міністерство уряд
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