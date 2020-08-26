Перезавантаження областей: Сергій Трофімов розповів про нові призначення голів ОДА

Влада в регіонах повинна бути максимально ефективною

Влада в регіонах повинна бути максимально ефективною

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні Кабінет міністрів України повинен розглянути призначення нових голів ОДА - Черкаської і Кіровоградської областей. Влада в регіонах повинна бути максимально ефективною, а її робота - плідною.

Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов в Telegram-каналі, передає RegioNews.

Так, керівником Черкаської ОДА планується призначити Сергія Сергійчука.

Керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергійчуку Сергію. Свій життєвий і професійний досвід - служби СБУ та роботи на держслужбі - він готовий застосувати в Черкаській області. Його пріоритети – зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси – Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра", - зазначив Трофімов.

За його словами, головний принцип регіональної кадрової політики – це створення сильної вертикалі для ефективного управління на місцях.

І на цьому шляху ми зупинятися не збираємося. Це повинні розуміти і ті, хто вже керує областями, і всі, хто готовий запропонувати регіонам більш якісні програми і, головне, може втілити їх у життя", - підкреслив перший заступник голови ОП.

Також планується призначити нового голови Кіровоградської ОДА - передбачається, що ним стане Андрій Назаренко.

Раніше повідомлялося, що на сайті НАПК з'явилася декларація кандидата на посаду голови Черкаської ОДА.

Читайте також: біографія Сергія Сергійчука