Перезавантаження областей: Сергій Трофімов розповів про нові призначення голів ОДА
Сьогодні Кабінет міністрів України повинен розглянути призначення нових голів ОДА - Черкаської і Кіровоградської областей. Влада в регіонах повинна бути максимально ефективною, а її робота - плідною.
Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов в Telegram-каналі, передає RegioNews.
Так, керівником Черкаської ОДА планується призначити Сергія Сергійчука.
Керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергійчуку Сергію. Свій життєвий і професійний досвід - служби СБУ та роботи на держслужбі - він готовий застосувати в Черкаській області. Його пріоритети – зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси – Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра", - зазначив Трофімов.
За його словами, головний принцип регіональної кадрової політики – це створення сильної вертикалі для ефективного управління на місцях.
І на цьому шляху ми зупинятися не збираємося. Це повинні розуміти і ті, хто вже керує областями, і всі, хто готовий запропонувати регіонам більш якісні програми і, головне, може втілити їх у життя", - підкреслив перший заступник голови ОП.
Також планується призначити нового голови Кіровоградської ОДА - передбачається, що ним стане Андрій Назаренко.
Раніше повідомлялося, що на сайті НАПК з'явилася декларація кандидата на посаду голови Черкаської ОДА.
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