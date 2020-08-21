У Ситника прокоментували звільнення Холодницького з САП

У відомстві сподіваються, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань

У відомстві сподіваються, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на відставку Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву НАБУ у Facebook.

У відомстві зазначили, період п'ятирічної діяльності НАБУ та САП запам'ятався "стрімким стартом протидії корупції в Україні", а також резонансними розслідуваннями та судовими вироками.

"Сподіваємося, що звільнення керівника САП з подальшою необхідністю розв'язання робочих питань з Офісом генерального прокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.

Також стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького.