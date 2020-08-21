У Сытника прокомментировали увольнение Холодницкого с САП

В ведомстве надеются, что увольнение Холодницкого не повлияет на ход расследований

В ведомстве надеются, что увольнение Холодницкого не повлияет на ход расследований

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на отставку Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление НАБУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что период пятилетней деятельности НАБУ и САП запомнился "стремительным стартом противодействия коррупции в Украине", а также резонансными расследованиями и судебными приговорами.

"Надеемся, что увольнение руководителя САП с последующей необходимостью решением рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для отлаженного функционирования антикоррупционного механизма", - добавили в НАБУ.

Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.

Также стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого.