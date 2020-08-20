Нацполіція "тягне" ексвласника "Дельта Банку" Лагуна на допит: подробиці

Борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становлять понад 9 млрд грн

Борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становлять понад 9 млрд грн

Повістка опублікована на сайті Нацполіції, повідомляє RegioNews.

Лагуну необхідно 26 серпня прибути до Головного слідчого управління Нацполіції для вручення повідомлення про підозру в кримінальному провадженні, відкритому в березні 2015 року. Правоохоронці хочуть також допитати Лагуну як підозрюваного і вручити йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відомо, що "Дельта Банк" був заснований в 2006 році. На початок 2015 року його власниками були Лагун (70,6%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). На той момент банк займав четверте місце серед 158 банків, що діяли на той момент, за розміром активів. У жовтні 2015 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію "Дельта Банку".

Станом на початок 2020 року борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становили майже 9 млрд грн, а перед Національним банком України – близько 5 млрд грн за кредитами рефінансування.

Нагадаємо, у травні 2015 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб неплатоспроможного "Дельта Банку", власником якого є Микола Лагун.