Нацполіція "тягне" ексвласника "Дельта Банку" Лагуна на допит: подробиці
Національна поліція 20 серпня направила ексвласнику "Дельта Банку" (знаходиться у стадії ліквідації) Миколі Лагуну повістку про виклик на допит.
Повістка опублікована на сайті Нацполіції, повідомляє RegioNews.
Лагуну необхідно 26 серпня прибути до Головного слідчого управління Нацполіції для вручення повідомлення про підозру в кримінальному провадженні, відкритому в березні 2015 року. Правоохоронці хочуть також допитати Лагуну як підозрюваного і вручити йому клопотання про обрання запобіжного заходу.
Відомо, що "Дельта Банк" був заснований в 2006 році. На початок 2015 року його власниками були Лагун (70,6%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). На той момент банк займав четверте місце серед 158 банків, що діяли на той момент, за розміром активів. У жовтні 2015 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію "Дельта Банку".
Станом на початок 2020 року борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становили майже 9 млрд грн, а перед Національним банком України – близько 5 млрд грн за кредитами рефінансування.
Нагадаємо, у травні 2015 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб неплатоспроможного "Дельта Банку", власником якого є Микола Лагун.