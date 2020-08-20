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20 серпня 2020, 18:11

Учасники ТКГ зрушили з місця щодо ситуації на Донбасі, – Кравчук

20 серпня 2020, 18:11
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На Донбасі вже 25 днів не стріляють з важкого озброєння
На Донбасі вже 25 днів не стріляють з важкого озброєння
Фото з відкритих джерел
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Голова української делегації на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) Леонід Кравчук заявив, що учасники ТКГ зрушили з місця в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. 

Як повідомляє RegioNews, про це він сказав в ефірі "Україна 24".

За словами першого президента України, якщо на Донбасі продовжить дотримуватися "режиму тиші", то можна буде говорити, що сторони рухаються до відновлення миру.

"Ми зрушили з місця. Головне питання – тиша. 25 днів на Донбасі не стріляють з важкого озброєння. 25 днів ніхто з солдатів не загинув від зброї ворога. Якщо цей процес буде мати продовження, це буде означати, що ми рухаємося вперед до головної задачі – миру на Донбасі", – зазначив Леонід Кравчук.

Раніше повідомлялося, що Кравчук не відкидає проведення переговорів з представниками ОРДЛО.

Донбас президент ТКГ війна ОРДЛО
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