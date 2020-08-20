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20 августа 2020, 18:11

Участники ТКГ сдвинулись с места относительно ситуации на Донбассе, – Кравчук

20 августа 2020, 18:11
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На Донбассе уже 25 дней не стреляют из тяжелого вооружения
На Донбассе уже 25 дней не стреляют из тяжелого вооружения
Фото из открытых источников
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Председатель украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что участники ТКГ сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает RegioNews, об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По словам первого президента Украины, если на Донбассе продолжит придерживаться "режим тишины", то можно будет говорить, что стороны движутся к восстановлению мира.

"Мы сдвинулись с места. Главный вопрос – тишина. 25 дней на Донбассе не стреляют из тяжелого вооружения. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага. Если этот процесс будет иметь продолжение, это будет означать, что мы движемся вперед к главной цели – миру на Донбассе", – отметил Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что Кравчук не исключает проведение переговоров с представителями ОРДЛО.

Донбасс президент ТКГ война ОРДЛО
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