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20 серпня 2020, 17:15 5

Ткаченко хоче "скажені" гроші на відродження української культури

20 серпня 2020, 17:15 5
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Зараз за відомством числиться 130 тисяч нерухомих об'єктів
Зараз за відомством числиться 130 тисяч нерухомих об'єктів
Фото з відкритих джерел
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Для реалізації програм з реставрації і реконструкції українських культурних об'єктів необхідно виділити понад 55 мільярдів гривень.

Як повідомляє RegioNews, про це в четвер, 20 серпня, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"На здійснення програм на найближчі чотири роки необхідно більше 55 млрд грн", - сказав чиновник.

За його словами, йдеться не тільки про реставрації і реконструкції старих об'єктів, але і будівництво нових, а також створення Центрів культурних послуг, перетворення клубів і бібліотек у сучасні комплекси.

На цей час за відомством числиться 130 тисяч нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.

"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новим змістом", - зазначив Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що 13 серпня у Києві активісти провели мітинг під будинком міністра культури Ткаченко.

міністр культура Міністерство гроші бюджет
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