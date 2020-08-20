Ткаченко хочет "сумашедшие" деньги на реставрацию украинской культуры
Для реализации программ по реставрации и реконструкции украинских культурных объектов необходимо выделить более 55 миллиардов гривен.
Как сообщает RegioNews, об этом в четверг, 20 августа, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал чиновник.
По его словам, речь идет не только о реставрации и реконструкции старых объектов, но и строительстве новых, а также создании Центров культурных услуг, преобразовании клубов и библиотек в современные комплексы.
На данный момент за ведомством числится 130 тысяч недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.
"Наша идея относительно реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, а наполнить их новым значением", - отметил Ткаченко.
Ранее сообщалось, что 13 августа в Киеве активисты провели митинг под домом министра культуры Ткаченко.