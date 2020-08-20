Ткаченко хочет "сумашедшие" деньги на реставрацию украинской культуры

Сейчас за ведомством числится 130 тысяч недвижимых объектов

Сейчас за ведомством числится 130 тысяч недвижимых объектов

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Для реализации программ по реставрации и реконструкции украинских культурных объектов необходимо выделить более 55 миллиардов гривен.

Как сообщает RegioNews, об этом в четверг, 20 августа, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал чиновник.

По его словам, речь идет не только о реставрации и реконструкции старых объектов, но и строительстве новых, а также создании Центров культурных услуг, преобразовании клубов и библиотек в современные комплексы.

На данный момент за ведомством числится 130 тысяч недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, а наполнить их новым значением", - отметил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что 13 августа в Киеве активисты провели митинг под домом министра культуры Ткаченко.