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19 августа 2020, 19:00 6

Журналиста Бигуса "упекли" в базу "Миротворца" за сюжет о Свинарчуках

19 августа 2020, 19:00 6
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Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации
Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации
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українською мовою

Сайт "Миротворец" внес журналиста, редактора и ведущего телепередачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" в свою базу из-за сюжета о сыне экс-секретаря СНБО Игоря Гладковского и о хищениях в оборонной промышленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Миротворец, передает RegioNews.

"Денис Бигус. Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины. Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины", — сказано там.

Как пример такой деятельности Бигуса "Миротворец" привел сообщение корпорации "Богдан" о том, что 3 июля Подольский районный суд Киева признал ложным и таким, что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности (т.наз. "дело Свинарчуков").

Ранее стало известно, что "слуга народа" Бужанский попал в базу "Миротворца".

СНБО Киев миротворцы журналисты Чиновник
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