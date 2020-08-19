Облгазам дозволили відмовляти клієнтам у наданні послуг

У разі відмови газ постачатиме "Нафтогаз"

У разі відмови газ постачатиме "Нафтогаз"

Рixabay

Уряд вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. З постанови виключили пункт про зобов'язання облгазів (газзбутів) постачати газ усім побутовим споживачам та релігійним організаціям на своїй ліцензійній території.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня, повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, постанова Кабміну про ПСО втратила чинність в частині постачання природного газу населенню.

"Отже, НАК "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язань здійснювати обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам, які мають договори на постачання природного газу населенню", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, постачальники можуть відмовити побутовому споживачеві, релігійній організації, газоспоживання яких розташовуються у межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що запаси газу в українських сховищах побили минулорічний рекорд.