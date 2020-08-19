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19 августа 2020, 16:24 1

Облгазам разрешили отказывать клиентам в предоставлении услуг

19 августа 2020, 16:24 1
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В случае отказа газ будет поставлять "Нафтогаз"
В случае отказа газ будет поставлять "Нафтогаз"
Рixabay
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Правительство внесло изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Из постановления исключили пункт об обязательствах облгазов (газсбытов поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа, сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина о ПСО утратило действие в части поставки природного газа населению.

"Итак, НАК "Нафтогаз Украины" освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению", - говорится в документе.

Согласно постановлению, поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребления которых располагаются в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа в заключении договора поставки природного газа.

Напомним, в конце июля стало известно, что запасы газа в украинских хранилищах побили прошлогодний рекорд.

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