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19 августа 2020, 13:12 8

СБУ опровергла информацию об участии в "вагнеровской спецоперации"

19 августа 2020, 13:12 8
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Спецслужбы не принимали участия в различных "фантастических сценариях"
Спецслужбы не принимали участия в различных "фантастических сценариях"
Фото: из открытых источников
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В Службе безопасности заявили, что информация об участии украинских спецслужащих в спецоперации с боевиками российского ЧВК "Вагнера" является фейком.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

В пресс-центре отметили, что Служба безопасности "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не принимает участия в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вкиды" имеют целью нанесение ущерба Украине".

Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении.

В СБУ также опровергли сообщения об участии офицера спецслужбы в вербовке наемников группы Вагнера. Ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

Ранее сообщалось, что по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

СБУ боевики скандал правоохранители спецоперация
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