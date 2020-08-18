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18 серпня 2020, 16:18 5

Стало відомо, які області найефективніше використовували Дорожній фонд цього року

18 серпня 2020, 16:18 5
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Лідерами рейтингу є дві області, аутсайдерами – сім регіонів
Лідерами рейтингу є дві області, аутсайдерами – сім регіонів
Фото з відкритих джерел
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В поточному році обласні адміністрації отримають 22 млрд грн з Дорожнього фонду на ремонт обласних і сільських доріг. Однак, попри наявність коштів, багато обласних державних адміністрацій дорогами не займаються.

Як повідомляє RegioNews, про це написав у Facebook Юрій Голик, опублікувавши статистику найбільш активних з ремонту доріг ОДА та аутсайдерів.

Таблиця складена за підсумками 7 місяців 2020 року. З неї випливає, що найбільш ефективними себе показали Дніпропетровська та Харківська області, а лідерами антирейтингу стали Чернівецька, Чернігівська, Тернопільська, Волинська та Закарпатська ОДА, які за цей період використовували менш як 70% отриманих коштів.

Дніпропетровська та Харківська області найефективніше використовували Дорожній фонд-2020

Серед аутсайдерів також Київ, який отримав 687 млн грн на ремонт доріг, але їх не використав.

"Розслідувачі, що шукають змову при проведенні торгів на ремонт доріг "Укравтодором", на дороги ОДА уваги не звертають. Хоча 22 млрд в цьому році – це більше, ніж було у "Укравтодору" в минулому на всі траси країни", – пише Голик.

Крім того, за його словами, на рівні ОДА немає єдиних кваліфікаційних вимог, жорстких техзадач, тут простіші технології ремонту, широкий доступ до тендерів всіх компаній.

"Здавалося б, повинна бути шалена конкуренція, грошей у надлишку, повинні робити всі дороги відразу, і це повинно бути видно, в тому числі статистично. Але в реальності все не так", – констатує Голик.

Голик переконаний, робота обласних адміністрацій схожа на те, як ще недавно працював "Укравтодор", де кожна Служба автодоріг області була державою в державі.

Нагадаємо, що на Київщині на ремонті доріг роздерибанили мільйон гривень.

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