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17 серпня 2020, 08:44 137

Ляшко заявив про можливе перенесення місцевих виборів

17 серпня 2020, 08:44 137
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Ситуація може прояснитися на початку жовтня
Ситуація може прояснитися на початку жовтня
Фото: з відкритих джерел
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На проведення місцевих виборів в Україні восени 2020 року може вплинути погіршення ситуації з коронавірусом. Так, влада може прийняти рішення про перенесення виборів з жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що на сьогоднішній день, Україна поділена на чотири так звані зони епідеміологічної небезпеки. За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавіруса", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Нагадаємо, як заявили в ЦВК, на місцевих виборах не буде електронного голосування.

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