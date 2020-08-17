Ляшко заявил о возможном переносе местных выборов

Ситуация может проясниться в начале октября

Ситуация может проясниться в начале октября

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На проведение местных выборов в Украине осенью 2020 года может повлиять ухудшение ситуации с коронавирусом. Так, власти могу принять решение о переносе выборов с октября 2020 года на более поздние сроки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнимл, что на сегодняшний день, Украина поделена на четыре так называемые зоны эпидемиологической опасности. По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что на сегодня сложно спрогнозировать, будут ли отложены выборы из-за коронавируса. Ситуация может проясниться уже в начале октября.

Напмоним, как заявили в ЦИК, на местных выборах не будет электронного голосования.