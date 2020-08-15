У дев'яти районних радах Донбасу пройдуть перші вибори

Це будуть перші вибори після укрупнення районів у країні

Це будуть перші вибори після укрупнення районів у країні

Фото: з відкритих джерел

Відповідно до Виборчого кодексу України та Постанови ВРУ від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів", Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня 2020 року перші вибори депутатів укрупнених районів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК. Так, вибори відбудуться у девяти районних радах Донецької та Луганської областей: У Донецькій області вибори призначено у п'яти районних радах: — Бахмутська районна рада;

— Волноваська районна рада;

— Краматорська районна рада;

— Маріупольська районна рада;

— Покровська районна рада. У Луганській області вибори призначено у чотирьох районних радах: — Сватівська районна рада;

— Сєвєродонецька районна рада;

— Старобільська районна рада;

— Щастинська районна рада. Нагадаємо, раніше під Офісом президента мітингували жителі Луганщини - вони вимагали проведення виборів до ОТГ на Луганщині.

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