"Самопомич" решила идти на местные выборы

О решении объявили на съезде партии в субботу

О решении объявили на съезде партии в субботу

Фото: Facebook

Политическая партия "Объединение "Самопомич" объявила о своем намерении принять участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт партии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на XXII съезде партии в субботу.

По словам лидера партии Оксаны Сыроид, впервые со времен независимости в Украине отсутствует институциональная власть.

Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нет, потому что люди, которые ее представляют, не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, которые продвигают своих агентов и повестку дня", - считает Сыроид.

Как отмечает лидер партии, украинскому неолигархическому бизнесу нужны честные правила от государства.

"Но государство, захваченное олигархами, создает привилегии для олигархов. И изменить эту ситуацию может только общая ответственность за новые правила игры неолигархического бизнеса и неолигархической политической силы. С начала своей истории "Самопомич" основывалась прежде всего на честном сотрудничестве местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и готовы ее распространять на национальном уровне", - отметила Сыроид.

Напомним, местные выборы должны состоятся 25 октября 2020 года. Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране.

Также 11 августа ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.