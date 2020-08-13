"Я кидаю їм виклик": заступник голови ВО "Свобода" Іллєнко йде в мери Києва

Він вважає, що нинішня влада знищує країну

Він вважає, що нинішня влада знищує країну

Фото: з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань, заступник київського голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявив, що йде в мери Києва.

Відповідне відеозвернення він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Прийняв рішення. Буду балотуватися на посаду Київського міського голови", – сказав Іллєнко.

За його словами, нинішня влада знищує нашу країну і Київ.

Я кидаю їм виклик... Разом ми зламаємо їхні схеми і "договорняки", – сказав Андрій Іллєнко.

Довідка: Андрій Іллєнко на місцевих виборах 2010 року був обраний депутатом Київської обласної ради.

З 2012 по листопад 2014 - депутат Верховної Ради України VII скликання від партії Свобода (балотувався у київському окрузі №215). Член комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У рамках парламентських виборів 2014 року до Верховної Ради був обраний народним депутатом 8-скликання від мажоритарного округу №215 у місті Київ, отримавши 39,55% голосів виборців.

В 2018 року Андрій Іллєнко потрапив у список громадян України, проти яких Росія ввела санкції.

Раніше повідомлялося, що кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови, народний депутат Ірина Верещук своїм єдиним суперником на виборах, вважає діючого мера столиці Віталія Кличка.