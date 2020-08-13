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13 августа 2020, 11:02 4

"Я бросаю им вызов": замглавы ВО "Свобода" Ильенко идет в мэры Киева

13 августа 2020, 11:02 4
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Он считает, что нынешняя власть уничтожает страну
Он считает, что нынешняя власть уничтожает страну
Фото: из открытых источников
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Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, заместитель киевского головы ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что идет в мэры Киева.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Принял решение. Буду баллотироваться на должность Киевского городского председателя”, – сказал Ильенко.

По его словам, нынешняя власть уничтожает нашу страну и Киев.

Я бросаю им вызов... Вместе мы сломаем их схемы и "договорняки”, – сказал Андрей Ильенко.

Справка: Андрей Ильенко на местных выборах 2010 года был избран депутатом Киевского областного совета.

С 2012 по ноябрь 2014 - депутат Верховной Рады Украины VII созыва от партии Свобода (баллотировался в киевском округе №215). Член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

В рамках парламентских выборов 2014 года в Верховную Раду был избран народным депутатом 8-созыва от мажоритарного округа №215 в городе Киев, получив 39,55% голосов избирателей.

В 2018 года Андрей Ильенко попал в список граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии "Слуга народа" на должность Киевского городского головы, народный депутат Ирина Верещук своим единственным соперником на выборах считает действующего мэра столицы Виталия Кличко.

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