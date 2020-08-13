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13 серпня 2020, 09:22 5

Разумков розповів про вплив олігархів на нардепів

13 серпня 2020, 09:22 5
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Спікер вважає, що не варто навішувати ярлики, що люди на 100% залежать від олігархів
Спікер вважає, що не варто навішувати ярлики, що люди на 100% залежать від олігархів
Фото: з відкритих джерел
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Під час голосування за законопроєкти, народні депутати орієнтуються на бізнес і "політичний ринок", вважає голова ВРУ Дмитро Разумков.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв'ю DW.

"Я розумію, що вони можуть орієнтуватися і на ситуацію на ринку, і на політичному ринку — це теж правда. Але навішувати ярлики, що це 100% людина залежить від того чи іншого представника великого бізнесу, я думаю, що все ж не варто", — сказав Разумков, коментуючи питання про залежність народних депутатів від олігархів.

Також нардеп назвав небезпечною технологію масового внесення правок в розглянуті Радою законопроєкти.

Це не спроба покращити закон, а спроба саме загальмувати його. Ми бачили схожу ситуацію з ринком землі. Я 100% є противником такої технології. Вона нова, але вона дуже небезпечна для парламентаризму і для Верховної Ради України", — вважає голова парламенту.

Нагадаємо, на Закарпатті четверо народних депутатів створили нову політичну силу.

ВР законопроєкт депутат бізнес Дмитро Разумков
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