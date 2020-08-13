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13 августа 2020, 09:22 5

Разумков рассказал о влиянии олигархов на нардепов

13 августа 2020, 09:22 5
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Спикер считает, что не стоит навешивать ярлыки, что люди на 100% зависят от олигархов
Спикер считает, что не стоит навешивать ярлыки, что люди на 100% зависят от олигархов
Фото: из открытых источников
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Во время голосования за законопроекты, народные депутаты ориентируются на бизнес и "политический рынок", считает председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью DW.

"Я понимаю, что они могут ориентироваться и на ситуацию на рынке, и на политическом рынке — это тоже правда. Но навешивать ярлыки, что это 100% человек зависит от того или иного представителя крупного бизнеса, я думаю, что все же не стоит”, — сказал Разумков, комментируя вопрос о зависимости народных депутатов от олигархов.

Также нардеп назвал опасной технологию массового внесения правок в рассматриваемые Радой законопроекты.

Это не попытка улучшить закон, а попытка именно затормозить его. Мы видели похожую ситуацию с рынком земли. Я 100% являюсь противником такой технологии. Она новая, но она очень опасна для парламентаризма и для Верховной Рады Украины”, — считает глава парламента.

Напомним, на Закарпатье четверо народных депутатов создали новую политическую силу.

ВР законопроект депутат бизнес Дмитрий Разумков
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