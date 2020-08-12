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12 серпня 2020, 09:11 2

За місяць в Україні виявили понад 1300 нових випадків інфікування ВІЛ

12 серпня 2020, 09:11 2
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Лише за місяць від СНІДу померла 171 особа
Лише за місяць від СНІДу померла 171 особа
Фото: pixabay.com
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Протягом липня українські медики зафіксували в Україні 1356 нових випадків інфікування ВІЛ.

Як передає RegioNews, про це повідомив Центр громадського здоров'я.

У липні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1356 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 366 пацієнтів діагностовано СНІД, 171 людина померла від СНІДу", - йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначають, що найбільш поширеним є гетеросексуальний шлях інфікування (783 особи) та парентеральний (533 особи). Від матері до дитини ВІЛ передався у 177 дітей. Однак зазначається, що у більшості дітей (близько 98%) після 18 місяців не буде ВІЛ інфекції.

Водночас, за даними Центру, охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тис. до 102 тис. осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.

В ЦГЗ нагадують, для того, щоб лікування було ефективним, людина має приймати препарати кожен день і саме так, як призначив лікар.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що в Україні надто низький рівень вакцинації від кору: станом на початок липня тільки 37% дітей віком до одного року вакциновані від кору, паротиту й краснухи.

Україна інфекції захворювання статистика Центр громадського здоров`я
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