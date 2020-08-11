В Україні вже пів мільйона безробітних: 51% мають вищу освіту

58% безробітних є жінками

58% безробітних є жінками

З відкритих джерел

У нашій державі за період дії карантину (з 12 березня по 4 серпня) статус безробітного в Україні отримали 406 000 осіб, загалом ця кількість становить понад пів мільйона громадян

Про це повідомили у Державній службі зайнятості, передає RegioNews.

Усього статус безробітного станом на 6 серпня мають 502 000 осіб.

Водночас щомісячно кількість громадян, які отримали статус безробітного, зменшується.

У квітні такий статус безробітного отримали 149 000 осіб, у травні - 97 000 осіб, у червні - 75 000, у липні - 68 000.

Більшість безробітних в Україні (58%) - це жінки, а 42% - чоловіки.

За віковими групами: 31% безробітних - це громадяни до 35 років; 29% - від 35 до 45 років; 26% - від 45 до 55 років, 14% - у віці понад 55 років.

За освітою: 51% безробітних мають вищу освіту, 32% - професійно-технічну освіту, 17% - загальну середню освіту.

Допомогу з безробіття отримують 426 000 осіб.

За січень-липень послугами Держслужби зайнятості скористалися понад 1,7 млн ​​українців, які шукають роботу. За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 000 громадян (із них 220 000 мали статус безробітних).

Загальна кількість вакансій у базі даних служби зайнятості в січні-липні сягнула понад 476 000.

Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів - інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує підвищувати мінімальну зарплату в три етапи.