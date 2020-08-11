НАПК начало проверку деклараций заместителей министров

Всего проверят декларации 16 чиновников

Всего проверят декларации 16 чиновников

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций 16 должностных лиц, среди которых 12 текущих и бывших заместителей министров.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе агентства.

НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни", - говорится в сообщении.

Проверка деклараций коснется таких замминистров:

Наталья Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;

Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);

Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;

Юрий Гелетий, бывший заместитель министра финансов;

Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;

Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;

Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;

Юлия Пидкоморна, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;

Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;

Игорь Старобинский, заместитель Министра обороны;

Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;

Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.

Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов", - добавляется в сообщении.

Напомним, нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса.