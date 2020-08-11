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11 августа 2020, 12:41 8

НАПК начало проверку деклараций заместителей министров

11 августа 2020, 12:41 8
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Всего проверят декларации 16 чиновников
Всего проверят декларации 16 чиновников
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций 16 должностных лиц, среди которых 12 текущих и бывших заместителей министров. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе агентства.

НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни", - говорится в сообщении.

Проверка деклараций коснется таких замминистров:

  • Наталья Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
  • Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);
  • Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;
  • Юрий Гелетий, бывший заместитель министра финансов;
  • Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;
  • Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;
  • Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
  • Юлия Пидкоморна, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
  • Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;
  • Игорь Старобинский, заместитель Министра обороны;
  • Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;
  • Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.

Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов", - добавляется в сообщении.

Напомним, нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса.

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