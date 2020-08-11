НАПК начало проверку деклараций заместителей министров
Всего проверят декларации 16 чиновников
Всего проверят декларации 16 чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций 16 должностных лиц, среди которых 12 текущих и бывших заместителей министров.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе агентства.
НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни", - говорится в сообщении.
Проверка деклараций коснется таких замминистров:
- Наталья Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
- Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);
- Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;
- Юрий Гелетий, бывший заместитель министра финансов;
- Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;
- Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;
- Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
- Юлия Пидкоморна, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
- Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;
- Игорь Старобинский, заместитель Министра обороны;
- Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;
- Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.
Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов", - добавляется в сообщении.
Напомним, нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса.
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