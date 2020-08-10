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10 серпня 2020, 09:29 4

Кравчук назвав "червоні лінії", через які не перейде в переговорах щодо Донбасу

10 серпня 2020, 09:29 4
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Ці питання ніколи не будуть обговорювати на переговорах
Ці питання ніколи не будуть обговорювати на переговорах
Фото: з відкритих джерел
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Перший президент України Леонід Кравчук, який наразі є головою української делегації у Тристоронній контактній групі заявив про "червоні лінії", які не можна переступати в ході переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє RegioNews, про це Кравчук розповів в ефірі "Obozrevatel TV".

За його словами, мова йде про питання суверенітету, територіальної цілістності та незалежності України.

Це питання, які не обговорюються і в порядок денний не вводяться", – наголосив Леонід Кравчук.

Окрім того, перший президент запевнив, що не підпише документ, що торкатиметься цих тем.

Це питання нашого життя, нації, народу, і я на це ніколи не піду і жодного документа ніколи не підпишу за будь-яких умов", – запевнив Кравчук.

Більше того, він пообіцяв припинити будь-яке обговорення на ці теми, щойно воно буде розпочато. "Я одразу скажу: тема закрита, немає про що говорити", – підкреслив перший президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського підрахували, скільки коштів знадобиться на відновлення окупованого Донбасу.

Донбас війна Леонід Кравчук ТКГ перемовини
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