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10 августа 2020, 09:29 4

Кравчук назвал "красные линии", через которые не перейдет в переговорах относительно Донбасса

10 августа 2020, 09:29 4
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Эти вопросы никогда не будут обсуждать на переговорах
Эти вопросы никогда не будут обсуждать на переговорах
Фото: из открытых источников
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил о "красных линиях", которые нельзя переступать в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает RegioNews, об этом Кравчук рассказал в эфире "Obozrevatel TV".

По его словам, речь идет о вопросе суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Кроме того, первый президент заверил, что не подпишет документ, что будет касаться этих тем.

Это вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа не подпишу ни при каких условиях", – заверил Кравчук.

Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", – подчеркнул первый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подсчитали, сколько средств понадобится на восстановление оккупированного Донбасса.

Донбасс война Леонид Кравчук ТКГ переговоры
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