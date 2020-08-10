Кравчук назвал "красные линии", через которые не перейдет в переговорах относительно Донбасса

Эти вопросы никогда не будут обсуждать на переговорах

Эти вопросы никогда не будут обсуждать на переговорах

Фото: из открытых источников

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил о "красных линиях", которые нельзя переступать в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает RegioNews, об этом Кравчук рассказал в эфире "Obozrevatel TV".

По его словам, речь идет о вопросе суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Кроме того, первый президент заверил, что не подпишет документ, что будет касаться этих тем.

Это вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа не подпишу ни при каких условиях", – заверил Кравчук.

Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", – подчеркнул первый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подсчитали, сколько средств понадобится на восстановление оккупированного Донбасса.