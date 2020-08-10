Кравчук назвал "красные линии", через которые не перейдет в переговорах относительно Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил о "красных линиях", которые нельзя переступать в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщает RegioNews, об этом Кравчук рассказал в эфире "Obozrevatel TV".
По его словам, речь идет о вопросе суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", – подчеркнул Леонид Кравчук.
Кроме того, первый президент заверил, что не подпишет документ, что будет касаться этих тем.
Это вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа не подпишу ни при каких условиях", – заверил Кравчук.
Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", – подчеркнул первый президент.
Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подсчитали, сколько средств понадобится на восстановление оккупированного Донбасса.