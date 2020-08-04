При запровадженні проекту Єдиного електронного квитка врахують права ветеранів війни

До роботи над проектом долучили Міністерство у справах ветеранів

До роботи над проектом долучили Міністерство у справах ветеранів

Фото: Міністерства інфраструктури

Права на пільговий проїзд ветеранів війни врахують при впровадженні Єдиного електронного квитка.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Йдеться про експерементальний проект постанови КМУ, згідно якого тестування електронного квитка на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua почнуть впроваджувати на території України. Експеремент почнеться з Києва. Далі систему тестуватимуть в Дніпрі та Харкові.

До проекту окрім Мінінфраструктури та Мінреінтеграції вирішили долучити і Мінветеранів.

"В єдиному електронному квитку, який буде запроваджений в рамках експериментального проекту, передбачатиметься обмін інформацією між системами зазначених Міністерств для верифікації статусів учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності", - сказав заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

За словами заступника Міністра, найближчим часом Мінветеранів винесе на розгляд уряду процедуру занесення інформації з посвідчень в електронний вигляд, за допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу

В подальшому наявність "електронної підтвердження статусу ветерана" дасть можливість розробки і підключення ряду інших електронних сервісів, зокрема "SmartTicket.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів започаткував експериментальний проект єдиного електронного квитка, в рамках якого хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітеном Києва