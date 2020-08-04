При внедрении проекта Единого электронного билета учтут права ветеранов войны

К работе над проектом подключилось Министерство по делам ветеранов

К работе над проектом подключилось Министерство по делам ветеранов

Фото: Министерство инфраструктуры

Права на льготный проезд ветеранов войны учтут при внедрении Единого электронного билета.

Об этом сообщает Правительственный портал передает RegioNews.

Речь идет об экспериментальном проекте постановления КМУ, согласно которого тестирование электронного билета на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua начнут внедрять на территории Украины. Эксперимент начнется с Киева. Далее систему будут тестировать в Днепре и Харькове.

К проекту кроме Мининфраструктуры и Минреинтеграции решили приобщить и Минветеранов.

"В едином электронном билете, который будет введен в рамках экспериментального проекта, предусматривается обмен информацией между системами указанных Министерств для верификации статусов участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны, членов семей погибших, пострадавших участников Революции Достоинства", - сказал заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

По словам заместителя Министра, в ближайшее время Минветеранов вынесет на рассмотрение правительства процедуру занесения информации с удостоверений в электронный вид, с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала

В дальнейшем наличие "электронной подтверждения статуса ветерана" даст возможность разработки и подключения ряда других электронных сервисов, в частности "SmartTicket.

Напомним, Кабинет Министров начал экспериментальный проект единого электронного билета, в рамках которого хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитеном Киева