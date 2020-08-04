"Слуга народу", що влаштував бійку в ресторані, вибачився перед потерпілим

Виявилося, що потерпілий не має відношення до любовних пригод нардепа

Виявилося, що потерпілий не має відношення до любовних пригод нардепа

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стрихарский, який влаштував бійку в ресторані через підозру дружини в подружній невірності, приніс вибачення потерпілому

Про це він заявив у своєму відеозверненні на Facebook, пише RegioNews.

Розібравшись з ситуацією з приводу конфлікту, який стався напередодні, я хочу принести вибачення Шахету Юрію та його родині за те, що, не володіючи достовірною інформацією, звинуватив його у зв'язку з моєю дружиною Алісою Стріхарською. Як з'ясувалося, стосунків у них немає. Також хочу вибачитися за неправомірні дії знайомого щодо Шахета Юрія. До бійки та інших обставин не маю відношення", — заявив нардеп.

Опубліковано Андрієм Стріхарським Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явився запис з камери відеоспостереження, на якій зафіксована бійка в ресторані за участю народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Стріхарського.