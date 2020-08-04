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04 серпня 2020, 14:36 2

"Слуга народу", що влаштував бійку в ресторані, вибачився перед потерпілим

04 серпня 2020, 14:36 2
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Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стрихарский, який влаштував бійку в ресторані через підозру дружини в подружній невірності, приніс вибачення потерпілому

Про це він заявив у своєму відеозверненні на Facebook, пише RegioNews.

Розібравшись з ситуацією з приводу конфлікту, який стався напередодні, я хочу принести вибачення Шахету Юрію та його родині за те, що, не володіючи достовірною інформацією, звинуватив його у зв'язку з моєю дружиною Алісою Стріхарською. Як з'ясувалося, стосунків у них немає. Також хочу вибачитися за неправомірні дії знайомого щодо Шахета Юрія. До бійки та інших обставин не маю відношення", — заявив нардеп.

Опубліковано Андрієм Стріхарським Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явився запис з камери відеоспостереження, на якій зафіксована бійка в ресторані за участю народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Стріхарського.

Слуга народа бійка нардеп відео ресторан
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