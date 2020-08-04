"Слуга народа", устроивший драку в ресторане, извинился перед пострадавшим

Оказалось, что пострадавший не имеет отношения к любовным приключениям нардепа

Оказалось, что пострадавший не имеет отношения к любовным приключениям нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский, который устроил драку в ресторане из-за подозрений жены в супружеской неверности, принес извинения пострадавшему

Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook, пишет RegioNews.

Разобравшись с ситуацией по поводу конфликта, который случился накануне, я хочу принести извинения Шахету Юрию и его семье за то, что, не владея достоверной информацией, обвинил его в связи с моей женой Алисой Стрихарской. Как выяснилось, отношений у них нет. Также хочу извиниться за неправомерные действия знакомого относительно Шахета Юрия. К драке и другим обстоятельствам не имею отношения", — заявил нардеп.

Опубліковано Андрієм Стріхарським Неділя, 2 серпня 2020 р.

Напомним, несколько дней назад в сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирована драка в ресторане с участием народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Стрихарского.