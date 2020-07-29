09:51  29 липня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків
10:39  29 липня
Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку
13:14  29 липня
Зеленський пообіцяв зробити все для підтримки перемир'я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 09:11 2

У Лук'янівському СІЗО Києва зафіксували спалах COVID-19

29 липня 2020, 09:11 2
Читайте также на русском языке
Хвороба у заражених тривала безсимптомно
Хвороба у заражених тривала безсимптомно
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві виявили спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО. Заражені як мінімум двоє людей, під медичний нагляд потрапила ще 21 людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили в Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва.

Так, коронавірус виявили у працівника установи і взятої під варту жінки.

На даний момент стан здоров'я хворих задовільний. Коло контактних осіб - 21 чоловік - ізолювали і помістили під медичний нагляд.

Нагадаємо, раніше в Ужгородському СІЗО затримані влаштували вечірку з віскі та селфі.

СІЗО в'язниця карантин коронавірус пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »