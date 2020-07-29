У Лук'янівському СІЗО Києва зафіксували спалах COVID-19

Хвороба у заражених тривала безсимптомно

Хвороба у заражених тривала безсимптомно

Фото: з відкритих джерел

У Києві виявили спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО. Заражені як мінімум двоє людей, під медичний нагляд потрапила ще 21 людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили в Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва.

Так, коронавірус виявили у працівника установи і взятої під варту жінки.

На даний момент стан здоров'я хворих задовільний. Коло контактних осіб - 21 чоловік - ізолювали і помістили під медичний нагляд.

Нагадаємо, раніше в Ужгородському СІЗО затримані влаштували вечірку з віскі та селфі.