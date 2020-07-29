У Лук'янівському СІЗО Києва зафіксували спалах COVID-19
Хвороба у заражених тривала безсимптомно
Хвороба у заражених тривала безсимптомно
У Києві виявили спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО. Заражені як мінімум двоє людей, під медичний нагляд потрапила ще 21 людина.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.
Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили в Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва.
Так, коронавірус виявили у працівника установи і взятої під варту жінки.
На даний момент стан здоров'я хворих задовільний. Коло контактних осіб - 21 чоловік - ізолювали і помістили під медичний нагляд.
Нагадаємо, раніше в Ужгородському СІЗО затримані влаштували вечірку з віскі та селфі.
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