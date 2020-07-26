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У Зайцевому горять будинки після обстрілу бойовиків
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 18:22 2

У Зайцевому горять будинки після обстрілу бойовиків

26 липня 2020, 18:22 2
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За добу в зоні проведення ООС зафіксовано чотири обстріли
За добу в зоні проведення ООС зафіксовано чотири обстріли
Фото: flickr
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Внаслідок обстрілу з боку бойовиків у селищі Зайцеве Донецької області сталося загоряння на полях, після чого вогонь перекинувся на будинки.

Про це повідомляє "Донбас.Реалії" з посиланням на місцевих мешканців, передає RegioNews.

За свідченнями очевидців, горить щонайменше 10 подвір’їв. До гасіння вогню залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації та військові Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними пресслужби Міністерства оборони, 26 липня російські найманці на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції. Втрат серед українських захисників немає.

Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки, Водяного і Широкіного.

У ранкову пору противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне і Широкіно", - повідомили в штабі.

Також по захисниках Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

Нагадаємо, станом на 26 липня в районі проведення ООС зафіксовано 15 фактів порушення режиму припинення вогню.

ООС війна АТО обстріл пожежа штаб
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