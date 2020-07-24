Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена

Машину з пасажирами розстріляли впритул з автоматів

Машину з пасажирами розстріляли впритул з автоматів

Фото: novynarnia.com

У Бориспільському районі Київської області на очах у семирічного сина столичного бізнесмена розстріляли віце-президента боксерського клубу Ігоря Плекана.

Як передає RegioNews, про це повідомляють Факты.ICTV.

Наголошується, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У Плекана потрапили близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги і зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкоджений, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.

За даними ЗМІ, загрози бізнесменові від невідомих надходили регулярно, проте чоловік не надавав їм значення.

Нагадаємо, раніше під час бійки на Житомирщині чоловік "порізав" дев'ять осіб.