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Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена
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24 липня 2020, 09:26 20

Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена

24 липня 2020, 09:26 20
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Машину з пасажирами розстріляли впритул з автоматів
Машину з пасажирами розстріляли впритул з автоматів
Фото: novynarnia.com
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У Бориспільському районі Київської області на очах у семирічного сина столичного бізнесмена розстріляли віце-президента боксерського клубу Ігоря Плекана.

Як передає RegioNews, про це повідомляють Факты.ICTV.

Наголошується, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У Плекана потрапили близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги і зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкоджений, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.

За даними ЗМІ, загрози бізнесменові від невідомих надходили регулярно, проте чоловік не надавав їм значення.

Нагадаємо, раніше під час бійки на Житомирщині чоловік "порізав" дев'ять осіб.

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