В зоні ООС бойовики тричі стріляли із важкого озброєння

Ворог продовжує застосовувати заборонену зброю

Ворог продовжує застосовувати заборонену зброю

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки.

На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

За інофрмацією штабу, українські військові вели вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, за попередню добу бойовики 8 раз обстріляли українських військових.