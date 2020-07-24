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В зоні ООС бойовики тричі стріляли із важкого озброєння
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 18:03 1

В зоні ООС бойовики тричі стріляли із важкого озброєння

24 липня 2020, 18:03 1
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24 липня в зоні проведення ООС незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки.

На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

За інофрмацією штабу, українські військові вели вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, за попередню добу бойовики 8 раз обстріляли українських військових.

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